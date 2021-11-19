Beşiktaş'a Arjantin'den stoper: David Martinez

Milliyet 19 Kasım 2021 Cuma 08:38 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 08:39

Beşiktaş dışında Palmeiras da David Martinez'in peşinde. Ancak River Plate de 23 yaşındaki stoperin bonservisini almak için harekete geçti ve para + bazı futbolcuları da Martinez için gözden çıkardı. Ayrıca oyuncunun %50 hakkı River Plate kulübünde bulunuyor. Bu anlamda David Martinez'i transfer etmek isteyen takımlar iki kulüple birden görüşmek zorunda.

Önümüzdeki günlerde River Plate ile Defansa kulübü arasında görüşmelerin yoğunlaşması bekleniyor. River Plate, oyuncunun tüm haklarını istiyor. Arjantin basınında Ole'nin haberinde ise Beşiktaş da oyuncunun peşinde.

23 yaşındaki Davide Martinez, stoper mavkinde görev yapıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta görev alırken, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.