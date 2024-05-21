Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Arjantinli yıldıza dikti.
TYC Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Sevilla forması giyen kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.
Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
SEVILLA KARAR VERECEK
Haberde, sakatlığı sonrası Sevilla'daki formasını kaybeden Lamela'nın geleceğine İspanyol kulübünün karar vereceği ve sözleşme imzalanmaması durumunda oyuncuyla yollarını ayıracağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Lamela, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.