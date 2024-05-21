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Spor

Beşiktaş'a Arjantinli sağ kanat! Erik Lamela için kollar sıvandı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine yıldız bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Sevilla'da forma giyen Erik Lamela ile ilgilendiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

21 Mayıs 2024 Salı 09:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Arjantinli sağ kanat! Erik Lamela için kollar sıvandı
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Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Arjantinli yıldıza dikti.

TYC Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Sevilla forması giyen kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.

Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

SEVILLA KARAR VERECEK

Haberde, sakatlığı sonrası Sevilla'daki formasını kaybeden Lamela'nın geleceğine İspanyol kulübünün karar vereceği ve sözleşme imzalanmaması durumunda oyuncuyla yollarını ayıracağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Lamela, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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