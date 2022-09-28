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Spor

Beşiktaş'a, Avrupa'da farklı tarife

FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin yarı finalinde, Fransa'nın Cholet Basket takımına elenen Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin yarı finalinde, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Fransa'nın Cholet Basket takımına 93-62 yenilerek elendi.

La Meilleraie Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-20 geride kapattı. Beşiktaş, ikinci çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve devreye 51-26 geride girdi.

İkinci yarıda da farkı eritemeyen Beşiktaş, maçtan da 93-62 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Geçen sezon ligde 10. olan Beşiktaş, 15 galibiyet ve 15 mağlubiyet almıştı. Bu sezonda Avrupa'ya elemelerde veda eden Beşiktaş kötü gidişatı sürdürdü.

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