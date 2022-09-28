Beşiktaş'a, Avrupa'da farklı tarife

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin yarı finalinde, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Fransa'nın Cholet Basket takımına 93-62 yenilerek elendi.

La Meilleraie Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-20 geride kapattı. Beşiktaş, ikinci çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve devreye 51-26 geride girdi.

İkinci yarıda da farkı eritemeyen Beşiktaş, maçtan da 93-62 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.



Geçen sezon ligde 10. olan Beşiktaş, 15 galibiyet ve 15 mağlubiyet almıştı. Bu sezonda Avrupa'ya elemelerde veda eden Beşiktaş kötü gidişatı sürdürdü.