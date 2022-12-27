Beşiktaş'a Berlusconi piyangosu! Ocak ayında...

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla geçtiğimiz yılları aratan Valentin Rosier'e İtalya'nın Monza takımının talip olduğu iddia edildi.

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BERLUSCONI VE GALLIANI'DEN ROSIER SÜRPRİZİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Monza'nın sahibi Silvio Berlusconi ve kulüp başkanı Adriano Galliani, Beşiktaş'ın sağ beki için sürpriz bir transfer girişiminde bulunmaya hazırlanıyor.

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OCAK AYINDA MONZA'YA TRANSFER OLABİLİR

Haberde Rosier için "Her iki kanatta da çift yönlü oynayabiliyor ve harika bir uluslararası deneyime sahip" yorumu yapılırken, 26 yaşındaki Fransız futbolcunun ocak ayında İtalya'ya gidebileceği ifade edildi.

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Beşiktaş formasıyla bu sezon 15 resmi maça çıkan Valentin Rosier 1 gol atarken, 3 kez de asist yaptı. Siyah beyazlı kulüple sözleşmesi 2025 Haziranı'nda sona erecek olan Rosier'in, Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon avro.

Star Gazetesi