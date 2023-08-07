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Spor

Beşiktaş'a bir çalım daha! Fenerbahçe'den Berghuis hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan 31 yaşındaki deneyimli on numara Steven Berghuis için kulübü Ajax'a oyuncunun şartlarını sordu. İşte detaylar...

Fanatik7 Ağustos 2023 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'a bir çalım daha! Fenerbahçe'den Berghuis hamlesi
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Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu yıldızlarla doldurmaya devam etmek istiyor. Sarı lacivertli ekibin son hamlesi, hem 10 numara hem de kanatta görev yapabilen Steven Berghuis'a yönelik oldu. Beşiktaş'ın da istediği futbolcunun kulübüyle görüşen Fenerbahçe, gelecek cevaba göre yol haritasını belirleyecek.

BERGHUİS HAMLESİ

Yakın zamanda adı Beşiktaş için de geçen Steven Berghuis, Fenerbahçe'nin de radarına girdi. Sarı lacivertliler'in, Berghuis'in transfer şartlarını Ajax'a sorduğu öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle de temasa geçileceği belirtildi.

10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Hollandalı yıldızın kontratı 2025'te sona eriyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcuya başka teklifler de geldiği konuşuluyor.Kanarya'nın, Ajax'ın Berghuis konusundaki maddi beklentisini öğrenmesinin ardından bu transferdeki yol haritasını belirleyeceği bildirildi.

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