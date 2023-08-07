Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu yıldızlarla doldurmaya devam etmek istiyor. Sarı lacivertli ekibin son hamlesi, hem 10 numara hem de kanatta görev yapabilen Steven Berghuis'a yönelik oldu. Beşiktaş'ın da istediği futbolcunun kulübüyle görüşen Fenerbahçe, gelecek cevaba göre yol haritasını belirleyecek.

BERGHUİS HAMLESİ



Yakın zamanda adı Beşiktaş için de geçen Steven Berghuis, Fenerbahçe'nin de radarına girdi. Sarı lacivertliler'in, Berghuis'in transfer şartlarını Ajax'a sorduğu öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle de temasa geçileceği belirtildi.

10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Hollandalı yıldızın kontratı 2025'te sona eriyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcuya başka teklifler de geldiği konuşuluyor.Kanarya'nın, Ajax'ın Berghuis konusundaki maddi beklentisini öğrenmesinin ardından bu transferdeki yol haritasını belirleyeceği bildirildi.