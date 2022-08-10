Beşiktaş'a bir Faslı stoper daha geliyor

Valerien Ismael'in 4'lü savunmaya dönme kararı ve Welinton'un da ayrılık ihtimalinin ardından yeni bir stoper arayan Beşiktaş, harekete geçti.
Fransız basınında yer alan haberde, bu yaz Faslı Romain Saiss ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın, Saiss'ın vatandaşı ve takım arkadaşı Samy Mmaee ile ilgilendiği belirtildi.
Siyah-beyazlıların, Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon avroluk teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.
Samy Mmaee, stoperin yanı sıra, savunma hattının kenarlarında da forma giyebilir. Faslı futbolcunun kulübü Ferencvaros ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.