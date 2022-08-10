Beşiktaş'a bir Faslı stoper daha geliyor

Valerien Ismael'in 4'lü savunmaya dönme kararı ve Welinton'un da ayrılık ihtimalinin ardından yeni bir stoper arayan Beşiktaş, harekete geçti.

SAISS SONRASI BİR BAŞKA FASLI

Fransız basınında yer alan haberde, bu yaz Faslı Romain Saiss ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın, Saiss'ın vatandaşı ve takım arkadaşı Samy Mmaee ile ilgilendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 1.5 MİLYON EURO

Siyah-beyazlıların, Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon avroluk teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

KENARLARDA DA OYNAYABİLİYOR

Samy Mmaee, stoperin yanı sıra, savunma hattının kenarlarında da forma giyebilir. Faslı futbolcunun kulübü Ferencvaros ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.