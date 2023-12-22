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  • Beşiktaş'a bir kötü haber de CAS'tan! Victor Ruiz'e 2.3 milyon Euro tazminat
Spor

Beşiktaş'a bir kötü haber de CAS'tan! Victor Ruiz'e 2.3 milyon Euro tazminat

CAS, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e toplam 2.3 milyon Euro tazminat ödemesine karar verdi. Siyah-beyazlılardan konuya dair açıklama geldi. İşte detaylar...

22 Aralık 2023 Cuma 14:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'a bir kötü haber de CAS'tan! Victor Ruiz'e 2.3 milyon Euro tazminat
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Beşiktaş, eski oyuncusu Victor Ruiz'e tazminat ödeneceğini duyurdu.

Siyah-beyazlılar Ruiz'e 2 milyon euro ve pandemi dönemindeki ücret kesintisinin faiziyle birlikte ödeneceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 EUR ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 EUR tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."

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