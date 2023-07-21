Beşiktaş'a bir kötü haber daha! Roberto Pereyra, İtalya'da kalmak istiyor

Udinese ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Roberto Pereyra, transferiyle ilgili kararını verdi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş'ın görüşmede bulunduğu Roberto Pereyra ve eşi gelen teklifleri reddederek İtalya'da kalmak istediklerini iletti.

YAKIN ZAMANDA KARAR VERECEK

Roberto Pereyra'yı Serie A takımlarından Torino'nun da istediği ve futbolcunun kararını yakın zamanda ileteceği de belirtildi.

EŞİ İSTEMİYORDU

Udinese ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Roberto Pereyra'nın eşinin, İtalya'dan ayrılmak istemediği biliniyordu.

ROBERTO PEREYRA KİMDİR?

Arjantinli orta saha daha önce Udinese, Watford, Juventus, River Plate gibi takımlarda forma giydi. Udinese'de 200 maça çıkan 32 yaşındaki orta saha 23 gol ve 33 asist yaptı.