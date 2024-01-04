Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta transfer planlamaları sürüyor. Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı.

SALDANHA'YI ÇOK BEĞENDİ

Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçını izlemek için Sırbistan'a giderek ev sahibi ekipten Matheus Saldanha'yı izlemiş ve çok beğenmişti.

MASAYA OTURACAK

Tecrübeli yöneticinin Saldanha için kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol ve 5 asiste oynadı. Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon euroya transfer olan Saldanha'ının kontratı 2027'de sona erecek.