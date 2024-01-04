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  • Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Matheus Saldanha için masaya oturulacak
Spor

Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Matheus Saldanha için masaya oturulacak

Sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak siyah beyazlıların, Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, izlemeye gittiği Matheus Saldanha'yı çok beğendi ve görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah4 Ocak 2024 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Matheus Saldanha için masaya oturulacak
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Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta transfer planlamaları sürüyor. Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı.

SALDANHA'YI ÇOK BEĞENDİ

Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçını izlemek için Sırbistan'a giderek ev sahibi ekipten Matheus Saldanha'yı izlemiş ve çok beğenmişti.

MASAYA OTURACAK

Tecrübeli yöneticinin Saldanha için kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol ve 5 asiste oynadı. Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon euroya transfer olan Saldanha'ının kontratı 2027'de sona erecek.

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