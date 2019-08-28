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Beşiktaş'a Caner Erkin'den kötü haber

Beşiktaş, sol diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilen Caner Erkin'in bugünkü antrenmana katılmadığını ve oyuncunun durumunun cuma günü netlik kazanacağını açıkladı.

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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Ligdeki son maç olan Göztepe maçının kazanılmasında kilit rol oynayan oyunculardan biri olan Caner Erkin, bugünkü idmana sakatlığı sebebiyle katılamadı. Cuma günü durumunun netlik kazanacağı açıklanan Milli oyuncunun Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında oynamasının çok zor olduğu aktarıldı.
 
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
 
“Sol diz iç yan bağında (MCL) grade 1 zorlanma meydana gelen Caner Erkin idmana katılmadı. Caner Erkin’in durumu cuma günü netlik kazanacak."

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