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Spor

Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ganalı stoper Daniel Amartey'den takımından ayrılmaya hazırlanıyor.

Fotomaç19 Haziran 2023 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi
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Beşiktaş'ın takviye yapmayı düşündüğü mevkilerden stoper için adı geçen adaylardan Daniel Amartey kısa süre içinde netlik kazanacak.

Leicester City ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Ganalı savunmacıya resmi teklifini yapan yönetim, oyuncunun kararını bekliyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde 1.86 boyundaki Amartey'in yeni bir maceraya atılabileceğinin altı çizildi.

TEKLİF BELLİ DEĞİL

"Amartey için Ada'dan ayrılık vakti gelmiş olabilir. Türk tarafının teklifini düşünüyor" ifadeleri kullanıldı. Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Ganalı futbolcu sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor.

Siyah beyazlı kulübün, Amartey'e ne kadarlık bir teklif yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.

Kariyerinde daha önce FC Kopenhag, Djurgardens gibi takımların formasını giyen Amartey, toplam 255 resmi karşılaşmaya çıkıp 10 gol, 6 asist üretti. Hava toplarında etkili olan stoper, 2 kez de kırmızı kart gördü.

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