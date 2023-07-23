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Spor

Beşiktaş'a David Okereke transferinde İtalya'dan rakip çıktı

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, 25 yaşındaki genç forvet David Okereke'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak siyah beyazlı ekibe transferde İtalya'dan rakip çıktı.

Takvim23 Temmuz 2023 Pazar 11:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'a David Okereke transferinde İtalya'dan rakip çıktı
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler David Okereke'ye dönmüştü. Ancak David Okereke'ye, İtalya'dan talip çıktı.

TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Cremonese'ye 4 milyon Euro bonservis bedeli öneren Beşiktaş'ın bu teklifine İtalyan ekibi sıcak bakmamıştı. Siyah beyazlılar'ın 1.5 milyon Euro yıllık maaş teklifine 'evet' diyen Okereke'ye, İtalya'dan Cagliari talip oldu.

İtalyan basını, Cagliari'nin ünlü teknik tirektörü Cladio Ranieri'nin 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadrosunda görmek istediğini, kulüplerin de yakın zamanda masaya oturacağını yazdı. Beşiktaş ile Cagliari'nin Okereke için zorlu bir rekabet vereceği, Bologna ve İngiliz ekibi Burnley'nin de süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

38 MAÇA ÇIKTI

Kariyeri boyunca 240 maçta 55 gol, 24 asisti bulunan David Okereke, geçen sezon 38 maçta takımına 9 gol, 1 asistlik katkı yapmıştı.

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