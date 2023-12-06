Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Ligdeki son 3 maçta alınan 7 puanı seyircisi önünde Fenerbahçe galibiyetiyle taçlandırmak isteyen Beşiktaş, başarılı savunmacısından gelen haberle yıkıldı. beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı takımda Omar Colley sakatlandı.
Gambiyalı futbolcu, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.
Beşiktaş, cumartesi günü Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.-