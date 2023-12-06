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Spor

Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! Sakatlık kervanına bir isim daha

Beşiktaş'ta derbi öncesi gelen kötü haberle sarsıldı. Siyah beyazlılarda başarılı stoper Omar Colley, sakatlandı. Gambiyalı futbolcu yarın(perşembe) sağlık kontrolünden geçecek

6 Aralık 2023 Çarşamba 22:33 - Güncelleme:
Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! Sakatlık kervanına bir isim daha
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Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Ligdeki son 3 maçta alınan 7 puanı seyircisi önünde Fenerbahçe galibiyetiyle taçlandırmak isteyen Beşiktaş, başarılı savunmacısından gelen haberle yıkıldı. beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı takımda Omar Colley sakatlandı.

Gambiyalı futbolcu, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.

Beşiktaş, cumartesi günü Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.-

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