Beşiktaş'a derbi öncesi Mensah'tan kötü haber

DHA 07 Mayıs 2021 Cuma 19:00 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 19:00

Beşiktaş, Ganalı oyuncu Bernard Mensah'ın dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığını ve çekilen MR sonrasında sağ uyluk arka adelesinde ödem tespit edildiğini bildirdi. 26 yaşındaki oyuncu teknik ekibin kararı doğrultusunda Galatasaray derbisi kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir. Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.