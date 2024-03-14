Beşiktaş'a devre arasında gelmişti! Şimdi kulüp arıyor

Kış transfer sezonunda Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

GELECEK SEZON PLANLAMALARI BAŞLADI

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar, öte yandan takım içi planlamaları da sürdürüyor.

SÜRPRİZ AYRILIK



Ara transfer döneminde Adana Demirspor'la yollarını ayıran Norveçli sağ beki kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Svensson'dan istediği performansı alamadı. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Jonas Svensson'la sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

KULÜP ARIYOR

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcunun da şimdiden kendisine takım baktığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Jonas Svensson, Beşiktaş forması ile 5 resmi maça çıktı ve toplam 345 dakika süre aldı.