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Beşiktaş'a dönmek isteyen Dusko Tosic için son kararı Şenol Güneş verecek

Beşiktaş'ın eski sol beki Dusko Tosic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönmek için haber bekliyor.

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Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş’a Dusko Tosic’ten mesaj geldi. Dönmek isteyen Sırp oyuncu için kararı Güneş verecek.

Transferde yoğunluğu stoper mevkine veren Beşiktaş'ta, Dusko Tosic'ten gelen haberle gündem değişti. Beşiktaş'a geri dönmek istediğini bildiren Dusko Tosic için kararı teknik patron Şenol Güneş verecek. Guangzhou forması giyen Tosic'in, Beşiktaş'ı yakından tanıması uyum problemini kolay aşmasını da sağlayacak. Kadrosunda 4 yabancı bulunan Guangzhou takımı, bunlardan birini göndermek istiyor.

ARTISI DA VAR!

Sırp oyuncu Dusko Tosic'in stoper dışında sol bek mevkinde de oynayabilmesi Beşiktaş için önemli bir artı teşkil edecek.

ÇİN LİGİ'NDE 13 MAÇ OYNADI

Çin'e ayak uydurmakta zorlandığı öğrenilen Dusko Tosic, Guangzhou takımında 13 maçta forma giydi ve 1 gole imza attı.

(Takvim)

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