Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar stoper hattına bir takviye yapmayı planlıyor.

Trabzon'da galibiyet coşkusu 'Fener'i ağlata ağlata yendik'

HEDEF MANGALA

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalara hız verildi. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı bugüne kadar birçok isimle temasa geçti. Kazancı, Eliaquim Mangala için de özel bir çalışma gerçekleştirdi. Montero ile Welinton'dan memnun olmayan ve 2 oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş, dünyaca ünlü stoperi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Abdullah Avcı, Jorge Jesus'u böyle mat etti!

OCAK'TA DÖNÜYOR

Sportif direktör Kazancı'nın görüşmelere hız verdiği Mangala şu an boşta. 31 yaşındaki Fransız savunmacı için ikna turlarına başlayan Ceyhun Kazancı, deneyimli stoperin transferini bitirerek ligin ikinci yarısında savunmada hocanın eline iyi bir koz vermek istiyor. Kazancı, en son St. Etienne forması giyen ve sezon başından beri boşta olan Fransız stoperin Beşiktaş'a deneyimi ve kalitesiyle çok şey katacağı görüşünde. Ocak ayında yeniden sahalara dönme hazırlığı yapan oyuncu da transferine sıcak bakıyor.