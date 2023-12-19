İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0935
  • EURO
    31,9628
  • ALTIN
    1907.36
  • BIST100
    7725.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a dünyaca ünlü teknik direktör! Manchester United da devrede
Spor

Beşiktaş'a dünyaca ünlü teknik direktör! Manchester United da devrede

Beşiktaş'ta kredisi azalan Rıza Çalımbay'ın ayrılması ihtimali göz önünde bulundurulurken yönetim, alternatif isimlere yönelmeye başladı. Siyah beyazlılarda teknik direktörlük için dünyaca ünlü isim Julen Lopetegui gündeme geldi. İşte detaylar...

19 Aralık 2023 Salı 20:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'a dünyaca ünlü teknik direktör! Manchester United da devrede
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'e ve Avrupa'ya erkenden havlu atmasının ardından teknik direktör alternatiflerini değerlendirmeye aldı. Alınan kötü sonuçlardan sonra tecrübeli hoca Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması gündeme geldi.

Başkan Hasan Arat ile birlikte yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve futbol şube sorumlusu Samet Aybaba, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına ihtimaline karşı bir liste oluşturdu. Adayların arasında ise dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

REAL MADRİD VE İSPANYA'YI ÇALIŞTIRMIŞ: JULEN LOPETEGUİ

İspanyol basını ise bu konuda çarpıcı gelişmeyi duyurdu. Yapılan habere göre siyah beyazlı ekip, daha önce Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nı çalıştırmış olan Julen Lopetegui'yi takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

Tecrübeli hocanın, Premier Lig devi Manchester United ve Nottingam Forest'ında gündeminde olduğu belirtildi.

Öte yandan, Beşiktaş'ın deneyimli antrenörü ikna etmesinin zor olacağı aktarıldı.

Habere göre, siyah beyazlı kulübün listesinin diğer adayları ise şu şekilde;

Bruno Genesio

Lucien Favre

Graham Potter

  • Julen Lopetegui
  • Beşiktaş teknik direktörü
  • hasan arat
  • teknik direktör
  • transfer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.