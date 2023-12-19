Beşiktaş'a dünyaca ünlü teknik direktör! Manchester United da devrede

Beşiktaş, Süper Lig'e ve Avrupa'ya erkenden havlu atmasının ardından teknik direktör alternatiflerini değerlendirmeye aldı. Alınan kötü sonuçlardan sonra tecrübeli hoca Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması gündeme geldi.

Başkan Hasan Arat ile birlikte yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve futbol şube sorumlusu Samet Aybaba, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına ihtimaline karşı bir liste oluşturdu. Adayların arasında ise dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

REAL MADRİD VE İSPANYA'YI ÇALIŞTIRMIŞ: JULEN LOPETEGUİ

İspanyol basını ise bu konuda çarpıcı gelişmeyi duyurdu. Yapılan habere göre siyah beyazlı ekip, daha önce Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nı çalıştırmış olan Julen Lopetegui'yi takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

Tecrübeli hocanın, Premier Lig devi Manchester United ve Nottingam Forest'ında gündeminde olduğu belirtildi.

Öte yandan, Beşiktaş'ın deneyimli antrenörü ikna etmesinin zor olacağı aktarıldı.

Habere göre, siyah beyazlı kulübün listesinin diğer adayları ise şu şekilde;

Bruno Genesio

Lucien Favre

Graham Potter