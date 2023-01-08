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Spor

Beşiktaş'a durmak yok! Konyaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA8 Ocak 2023 Pazar 15:23 - Güncelleme:
Beşiktaş'a durmak yok! Konyaspor mesaisi başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman; 5'e 2 pas, stretching çalışması, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular, salonda jenerasyon çalışması yaptılar.

Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından 10 Ocak Salı günü yapacağı antrenman ile Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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