Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, 85. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek. Emirhan, cezalı duruma düşmeden önce diğer kartlarını Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında görmüştü.