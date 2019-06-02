Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemeyen ve yeni sezonda Abdullah Avcı tarafından kadroda düşünülmeyen Enzo Roco'ya Colo Colo takımı talip oldu. Şili basınındaki haberlere göre Beşiktaş ve Colo Colo arasındaki görüşmeler başladı.

Şili basınındaki haberlere göre, Colo Colo kulübü, savunma hattını güçlendirmek için Beşiktaş'tan Enzo Roco'yu transfer etmek istiyor. Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği Enzo Roco için ilk teklif kiralık olarak geldi. Ancak Beşiktaş'ın bu teklife sıcak bkamadığı ve 1.5 milyon dolar bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Colo Colo kulübü ise bu telebin ardından Beşiktaş yönetiminden süre istedi.

Enzo Roco bu sezon Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 6 maça çıkarken, 239 dakika sahada kaldı. Tüm kulvarlarda 10 maçta 1 gol atan Enzo Roco, siyah beyazlılara Meksika'nın Cruz Azul takımından transfer olmuştu. Enzo Roco'nun Beşiktaş ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Futbol Arena)