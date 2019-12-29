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Spor

Beşiktaş'a Fiorentina'dan Brezilyalı golcü

Hareketli bir ocak ayı geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta santrfor transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

29.12.2019  17:02 - Güncelleme: 29.12.2019  17:02
Sezonun ikinci yarısında en az bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi.
 
Çizme basınından gelen habere göre; Beşiktaş, Fiorentina'nın 22 yaşındaki santrforu Pedro için teklifte bulundu. Haberde Sambacı golcü için en ciddi teklifin siyah - beyazlılardan geldiği belirtildi.
 
Fiorentina'nın Wolverhampton formasını terleten Patrick Cutrone'nin transferini gerçekleştirmesi durumunda Pedro'nun ayrılmasına izin vereceği de aktarıldı.
 
Bu sezon Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda sadece 6 maça çıkabilen Pedro, 1 gol atma başarısı gösterdi.
 
IBRAHIMOVIC'İ ÖRNEK ALIYOR
 
Beşiktaş'ın gözdesi Pedro geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda şöyle konuşmuştu;
 
"Ben Zlatan Ibrahimovic'i teknik ve kalitesiyle örnek alan bir forvetim. İdolüm, Fiorentina'da benim gibi 9 numarayı giyen Gabriel Batistuta. Bu iki efsanenin ayak izlerini takip etmeye çalışıyorum"
 
"REAL MADRID BENİ İSTEDİ, DOĞRU"
 
Menajerinin Real Madrid iddialarına ilişkin olarak Pedro, "Söyledikleri doğru. Real Madrid ile Fluminense arasında görüşmeler oldu. O dönem sakattım ve görüşmeler de sonuç vermedi.Hedefim tekrar Brezilya Milli Takım forması giymek ve İtalya futbolunda kendimi ispat etmek." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
 
(Sporx)

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