11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
  • Beşiktaş'a geri dönüyor! Kiralık sözleşmesi feshedilecek
Spor

Beşiktaş'a geri dönüyor! Kiralık sözleşmesi feshedilecek

Athletico Paranaense'de kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın genç orta sahası Elan Ricardo için yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibinin 21 yaşındaki futbolcunun kontratını feshedeceği belirtildi. İşte detaylar...

11 Aralık 2025 Perşembe 18:32
Beşiktaş'a geri dönüyor! Kiralık sözleşmesi feshedilecek
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan ve bu sezonun başında Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanan Elan Ricardo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

RTI Esporte'nin haberine göre Athletico Paranaense, genç orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun kiralık sözleşmesini planlanandan önce feshederek 21 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'a geri gönderme kararı aldı.

Haberde yer alan bilgilere göre Brezilya ekibi, satın alma opsiyonu 5 milyon euro olan oyuncunun performansı ve maliyetinin, transferi kalıcı hâle getirmek için yeterli gerekçe sunmadığını değerlendirdi.

7 MAÇ, 1 GOL

Bu sezon Athletico Paranaense formasıyla yalnızca 7 resmi maçta görev alan ve 1 gol atan Ricardo, gösterdiği fiziksel kapasiteye rağmen kadroda istikrar sağlayamadığı, iç rekabetin de etkisiyle düzenli süre bulamayan Kolombiyalı futbolcunun kiralık döneminin uzatılması da gündeme gelmediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Beşiktaş'ın 2025 Ocak ayında La Equidad'dan 1,9 milyon euroya transfer ettiği Ricardo, siyah-beyazlı kulüpte henüz resmi bir maçta forma giymeden Brezilya ekibine kiralanmıştı.

YENİDEN KİRALANABİLİR

Sözleşmesi 2029'a kadar devam eden genç oyuncunun Beşiktaş'a dönüşünün ardından yeniden kiralanma ihtimali bulunduğu ifade edildi.

