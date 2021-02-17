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Spor

Beşiktaş'a Ghezzal'den kötü haber

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

DHA17 Şubat 2021 Çarşamba 14:17 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:17
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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Cezayirli orta saha Rachid Ghezzal'ın sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta takımının ilk golünü kaydeden Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya devam edememişti. 28 yaşındaki futbolcunun bugün çekilen MR'ında sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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