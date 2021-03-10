İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2021 Çarşamba / 26 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5825
  • EURO
    9,025
  • ALTIN
    417.143
  • BIST100
    1559.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber
Spor

Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber

Beşiktaş'ın pazartesi günkü antrenmanında sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 14:01 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:01
ABONE OL

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 8 Mart Pazartesi günü antrenmanda sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edildiği belirtildi.

Siyah-beyazlı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Gökhan Töre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de 12 maçta forma giyemedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.