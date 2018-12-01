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Beşiktaş'a gol atan Tobias Heintz Köln'ün radarında

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a uzak mesafeden harika bir gol atan Sarpsborg'un genç futbolcusu Tobias Heintz, Köln'ün listesine dahil oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 yendiği maçta gözlemciler Sarpsborg'un 20 yaşındaki yeteneği Tobias Heintz'ı yakın takibe aldı.

Alman ekibi Köln, Heintz'ı Beşiktaş karşısında izlerken 20 yaşındaki Norveçli futbolcu, karşılaşmanın 6. dakikasında uzak mesafeden harika bir gol atarak kalitesini ortaya koydu.

Gözlemciler, genç futbolcudan çok etkilenirken Heintz'ın sezon sonunda Avrupa'nın büyük bir ligine gitmesi bekleniyor.

(Sporx)

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