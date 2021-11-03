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Spor

Beşiktaş'a hazırlanan Trabzonspor'da Andreas Cornelius korkuttu!

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Andreas Cornelius, sol kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmada yer almadı.

3 Kasım 2021 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:01
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda; teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçı ile son buldu.

Antrenman sonrasında yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a da sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Bordo mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan bordo mavililerin golcü futbolcusu Andreas Cornelius, sol kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmada yer almadı. Çaykur Rizespor maçında da aynı bölgede ağrı hisseden Cornelius'un, Beşiktaş maçı kadrosunda olması bekleniyor.

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