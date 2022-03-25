Beşiktaş'a hazırlanan Trabzonspor'da Marek Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önce salonda, ardından da sahada teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Milli takımlarda yer alan oyuncuların yer almadığı antrenmanda Marek Hamsik ise takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.