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Spor

Beşiktaş'a hazırlanan Trabzonspor'da Marek Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor. Milli takımlarda yer alan oyuncuların yer almadığı antrenmanda Marek Hamsik ise takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

AA25 Mart 2022 Cuma 15:16 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 15:16
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önce salonda, ardından da sahada teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Milli takımlarda yer alan oyuncuların yer almadığı antrenmanda Marek Hamsik ise takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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