Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, hafta başında yaptığı açıklamada bir sağ bek ve bir de stoper transferinde son aşamaya geldiklerini ifade etmiş ancak isim vermemişti.

SON İSİM HOLLANDA'DAN

Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirme konusunda Hollanda Ligi üzerinde yoğunlaştığı ifade edilirken, listeye en son eklenen ismin AZ Alkmaar'ın Japon sağ beki Yukinari Sugawara olduğu öğrenildi.

Asıl mevkii sağ bek olan Japon oyuncu farklı bölgelerde de görev yapabiliyor. 23 yaşındaki Yukinari Sugawara, sadece sağ bek değil, zaman zaman sağ kanatta da forma giyerken; kadroda sıkışıklık olduğunda stoper mevkiine de geçebiliyor.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon AZ Alkmaar formasıyla 36 resmi maça çıkan Yukinari Sugawara bu karşılaşmalarda 3 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.