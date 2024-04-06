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  • Beşiktaş'a Hollanda'dan sağ bek! Japon yıldız için düğmeye basıldı
Spor

Beşiktaş'a Hollanda'dan sağ bek! Japon yıldız için düğmeye basıldı

Gelecek yıl kadro çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş sağ bek transferi için dümeni Hollanda'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, AZ Alkmaar forması giyen Japon sağ bek Yukinari Sugawara için harekete geçti. İşte detaylar...

Sabah6 Nisan 2024 Cumartesi 11:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Hollanda'dan sağ bek! Japon yıldız için düğmeye basıldı
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, hafta başında yaptığı açıklamada bir sağ bek ve bir de stoper transferinde son aşamaya geldiklerini ifade etmiş ancak isim vermemişti.

SON İSİM HOLLANDA'DAN

Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirme konusunda Hollanda Ligi üzerinde yoğunlaştığı ifade edilirken, listeye en son eklenen ismin AZ Alkmaar'ın Japon sağ beki Yukinari Sugawara olduğu öğrenildi.

Asıl mevkii sağ bek olan Japon oyuncu farklı bölgelerde de görev yapabiliyor. 23 yaşındaki Yukinari Sugawara, sadece sağ bek değil, zaman zaman sağ kanatta da forma giyerken; kadroda sıkışıklık olduğunda stoper mevkiine de geçebiliyor.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon AZ Alkmaar formasıyla 36 resmi maça çıkan Yukinari Sugawara bu karşılaşmalarda 3 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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