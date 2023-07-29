Beşiktaş'a iki yıldız birden

Transferde son dönemin hızlı takımlarından Beşiktaş hatırlanacağı üzere Daniel Amartey ve Jean Onana'yı resmen açıklandı. Stopere Leicester'dan ayrılan Amartey takviyesi, ön liberoyu da Lens'ten Onana'yla güçlendiren Beşiktaş şimdi de bir süredir görüştüğü yıldızları bitirmenin peşinde.

CEVAP BEKLENİYOR

İtalya Ligi Serie A'da Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden biriydi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna Siyah-Beyazlılar, 3 yıl için 2.1 milyon Euro'luk teklif sundu. İtalya'dan da bir hayli talibi olan Pereyra'yı Çizme'de en çok isteyen takımların başında Torino geliyor.

GÜNEŞ'İN İSTEME NEDENİ

Ancak Torino'nun teklifi, senelik 1.2 milyon Euro civarında. Kara Kartal, Arjantinli oyuncudan bir an önce kendilerine bir yanıt vermesini bekliyor. Pereyra'nın, hem orta sahada oyunun her iki yönünde hem de sağ tarafta kanat bek olarak görev yapabilmesi, Şenol Güneş'in onu istemesindeki en büyük nedenler arasında gösteriliyor.

KLASSEN TAKİBİ SÜRÜYOR

Yeni sezon öncesinde kadrosuna mutlaka iyi bir 10 numara katmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın bu doğrultuda daha önce gündemine Davy Klaassen gelmişti. İlk başta yüksek maliyeti sebebiyle askıya alınan Klaassen dosyası, yeniden açıldı. Hollanda devi Ajax'ta forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.

YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Senelik 4.5 milyon Euro maliyeti bulunan Hollandalı yıldızla Ajax'ın, yolları ayırmak istediği konuşuluyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Klaassen için Beşiktaş'ın, oyuncunun temsilcisiyle bir görüşme halinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Klaassen'in, yıllık ücretinde indirim yapması halinde Kartal, resmi girişimler için çalışmalarını hızlandıracak.