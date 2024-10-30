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Spor

Beşiktaş'a iki yıldızından müjde

Beşiktaş'a sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın, bu hafta çalışmalara başlaması bekleniyor.

30 Ekim 2024 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'a iki yıldızından müjde
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TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan oyuncular takıma dönüyor. Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın, bu hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor.

2 oyuncudan gelen iyi haber, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Rashica, sakatlığı nedeniyle TÜMOSAN Konyaspor, Lyon ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemedi.

Bu sezon hücum istatistiklerinde takımının en iyileri arasında yer alan Milot Rashica'nın yokluğu, Giovanni van Bronckhorst'un oyun planını olumsuz etkiledi.

Beşiktaş, sakat olduğu dönemde Gabriel Paulista'yı da aradı. Sezon başında transfer edilen Brezilyalı stoper, takımın kısa sürede vazgeçilmezlerinden oldu. Deneyimli oyuncunun yokluğunda savunmanın ortasında Emirhan Topçu - Felix Uduokhai ikilisi görev yaptı.

Paulista, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içi liderleri arasında yer alıyor.

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