Beşiktaş Yönetimi, ara transfer döneminin başlamasına az süre kala çalışmalarına hız verdi. Kadroda ciddi bir yapılanma sürecine girecek olan Beşiktaş'ta bir yandan teknik adam çalışmaları sürerken bir yandan transfere ağırlık verilmiş durumda.

'Teknik adamın da üstündeyim. Beşiktaş'ta futbolun sorumlusu benim' diyen Samet Aybaba da transferle yakından ilgileniyor.

ORTA SAHA TAKVİYESİ İSPANYA'DAN

Siyah beyazlıların bu doğrultuda, İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan Oliver Torres'in peşine düştüğü kaydedildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temas kuran idareciler, son kararı yeni teknik direktöre bırakacak.

Eğer yeni hoca, olumlu geri dönüş yaparsa Torres'in takıma kazandırılması için süreç başlayacak. Kariyerinde daha önce; Atletico Madrid, Villareal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Kariyerinde daha önce; Atletico Madrid, Villareal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maçta süre bulan Oliver Torres bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.