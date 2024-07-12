İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2024 Cuma / 6 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0393
  • EURO
    35,912
  • ALTIN
    2554.54
  • BIST100
    11024.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a İtalya'dan rakip! Davy Klaassen transferi zora girdi
Spor

Beşiktaş'a İtalya'dan rakip! Davy Klaassen transferi zora girdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a kötü haber İtalya'dan geldi. Siyah beyazlı ekibin gündeminde olan 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Davy Klaassen'e Parma talip oldu. Transferin durumu gelecek haftalarda netlik kazanacak. İşte detaylar...

12 Temmuz 2024 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Beşiktaş'a İtalya'dan rakip! Davy Klaassen transferi zora girdi
ABONE OL

Beşiktaş'ın bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Davy Klaassen'e İtalya'dan bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Parma, Inter'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha Davy Klaassen'i transfer etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE YANAŞAMADI

İtalyan ekibinin Klaassen'i transfer etmek istese de Beşiktaş'ın oyuncuya yıllık 3 milyon euro'luk teklif yaptığı ve bu teklifle yarışmalarının çok zor olduğu belirtildi.

LAZIO DA RADARDA

Klaassen'i ayrıca bir diğer İtalyan ekibi Lazio'nun da izlemede olduğu aktarılırken, deneyimli oyuncuya yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif edebileceği öne sürüldü.

20 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 20 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.