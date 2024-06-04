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Spor

Anlaşma tamam, geliyor! Beşiktaş'a İtalyan sportif direktör

Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan sportif direktör Morgan De Sanctis'i göreve getirmek için harekete geçti.

4 Haziran 2024 Salı 19:38 - Güncelleme:
Anlaşma tamam, geliyor! Beşiktaş'a İtalyan sportif direktör
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Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş, yönetim kademesine önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, İtalyan sportif direktör Morgan De Sanctis'i göreve getirmek için harekete geçti.

Haberde, iki tarafın anlaşmaya oldukça yakın olduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu kaydedildi.

MORGAN DE SANCTIS KİMDİR?

47 yaşındaki De Sanctis, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da görev yapmıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'de bulunan İtalyan kaleci, 2008-09 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.

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