Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Jean Onana'ya İtalya'dan talip çıktı. İtalyan gazeteci Nico Schira'ya göre Genoa, Kamerunlu oyuncuyla ilgileniyor.

Transfer dönemine Tammy Abraham ve David Jurasek hamleleriyle hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Masuaku ve Immobile ile vedalaşırken, şimdi de gözler Jean Onana'nın durumuna çevrildi.

İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Serie A ekiplerinden Genoa'nın, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'ya ilgi gösterdiğini duyurdu.

Beşiktaş yönetimi, Onana için gelecek resmi teklife göre hareket edecek. Oyuncunun ayrılığı halinde siyah-beyazlılar maaş yükünden kurtulacak ve yeni transferler için bütçe yaratabilecek.