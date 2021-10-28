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Spor

Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 17:39 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 17:39
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Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık ekibi tarafından 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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