Beşiktaş'a Kagawa'dan müjdeli haber

Alman basınında Bild'in haberine göre; Dortmund, Lucian Favre göreve geldikten sonra bu sezon yalnızca 4 resmi maçta süre alan Kagawa'yı gözden çıkardı. Alman ekibin 2-3 milyon euro civarında bir rakama Japon yıldızı bırakabileceği yazılırken, 30 yaşındaki oyuncuya Almanya başta olmak üzere yurt dışından da birçok teklif olduğu kaydedildi.