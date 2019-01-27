Beşiktaş'a Kagawa'dan müjdeli haber
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği Japon 10 numara Shinji Kagawa, Borussia Dortmund'dan ayrılıyor.
- Güneş
Alman basınında Bild'in haberine göre; Dortmund, Lucian Favre göreve geldikten sonra bu sezon yalnızca 4 resmi maçta süre alan Kagawa'yı gözden çıkardı. Alman ekibin 2-3 milyon euro civarında bir rakama Japon yıldızı bırakabileceği yazılırken, 30 yaşındaki oyuncuya Almanya başta olmak üzere yurt dışından da birçok teklif olduğu kaydedildi.
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