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Spor

Beşiktaş'a kiralık gelmişti! Joe Worrall kararını verdi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz ara transfer döneminde kadroya katılan Joe Worrall'ın geleceği merak konusuydu. Siyah-beyazlılarda şu ana kadar fazla süre alamayan İngiliz stoper geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...

Fanatik20 Mart 2024 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'a kiralık gelmişti! Joe Worrall kararını verdi
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Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forrest'ten kiralık olarak Beşiktaş'a kazandırılan Joe Worrall, takımda düzenli olarak forma şansı bulamadı.

Beşiktaş'ta Necip Uysal ile girdiği forma rekabetinde geride kalan İngiliz stoper Joe Worrall, bu duruma rağmen siyah-Beyazlı takımla yoluna devam etmek istiyor.

Tecrübeli stoper oyuncusu, yönetimle yaptığı görüşmede yeni sezonda da Kara Kartal'da olmak istediğini iletti.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 resmi karşılaşmaya çıkan İngiliz stoper oyuncusu Joe Worrall, takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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