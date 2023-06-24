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Spor

Beşiktaş'a Kondogbia'dan kötü haber

Beşiktaş'ın gündeminde olan Kondogbia için Marsilya'nın devrede olduğu ve Atletico Madrid kulübüyle görüşmelerin gerçekleştiği ortaya çıktı.

24 Haziran 2023 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Kondogbia'dan kötü haber
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Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Geoffrey Kondogbia'nın Marsilya ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Atletico Madrid ile Olympique Lyon kulüplerinin Kondogbia transferi için görüşmeler yaptığı ünlü gazeteci Fabrizio Romano tarafından yazıldı. Haberde, Kondogbia'nın Marsilya'yı çok istediği ve bu nedenle görüşmelerin hızlandığı aktarıldı. Kondogbia'nın Marsilya'yı isteme nedeninin ise Valencia'dan eski hocası Marcelino'nun Fransız kulübünde göreve başlaması olarak yorumlandı.

Transferin ise yaklaşık 7 milyon euroya bitebileceği de haberin devamında yer aldı.

Bir süredir Beşiktaş ile adı anılan Kondogbia, 2020 yılında Valencia'dan Atletico Madrid'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Kondogbia Fransa alt yaş kategorilerinde Fransa adına oynadıktan sonra Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı'nı seçmişti.

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