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Spor

Beşiktaş'a koronavirüs darbesi

Siyah-beyazlı kulübün Mart ayında başlatmayı planladığı bağış kampanyası Koronavirüs salgını sebebiyle mecburi olarak rafa kaldırılırken kasaya girmesi amaçlanan gelirler de sekteye uğradı.

29 Mart 2020 Pazar 10:01 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 10:01
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Bir yıla yayılacak süreçte ilk etapta 100 milyon TL, toplamda ise 250 milyon TL kazanç bekleniyordu. Ancak, Koronavirüs salgını nedeniyle kampanyanın başlangıcı önce Ekim-Kasım aylarına sonra da 2021 yılına ertelendi.

HER AY 30 MİLYON TL FAİZ ÖDEMESİ

Beşiktaş'ta kayıp bununla da sınırlı değil. Ayda 30 milyon TL faiz ödemesi olan siyah-beyazlılarda kalan 8 haftanın 4'ü içeride oynanacaktı. Maç günü gelirleri olarak yaklaşık ortalama 3-4 milyon TL'den de mahrum kalan Kartal, TFF'den gelen muhtemel galibiyet primlerinden de oldu. İddaa'dan gelir alınamaması yönetimi düşündürüyor.

(Sabah)

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