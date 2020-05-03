03 Mayıs 2020 Pazar 23:36 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 23:36

Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin koordineli bir şekilde yürüttüğü transfer operasyonunda takıma katılacak isimler üzerinde çalışamalar sürerken bir yandan da mevcut oyuncular hakkında kararlar alınmaya başlandı.

47 yaşındaki teknik adam Rebocho, Enzo Roco ve Douglas'ın biletini kesti ve yönetimden transfer talebinde bulundu. Finansal açıdan çok iyi durumda olmayan siyah-beyazlılarda yönetim, maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmayı amaçlıyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Beşiktaşlı yönetim ilk hamlesini yaptı.

FIDAN ALITI RADARDA

Fotomaç'ın Arnavutluk basınına dayandırdığı habere göre, Beşiktaş sol bek ve stoper mevkilerinde oynayabilen Fidan Aliti'yi izlemeye aldı.

İDEAL BİR SEÇENEK

Maliyeti oldukça düşük olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fidan Aliti'nin Beşiktaş tarafından izlediği ve siyah beyazlılar için ideal bir seçenek olacağı yazıldı. Daha önce Skenderbeu takımında forma giyen Fidan Aliti, 150 bin euro'ya Kalmar'a transfer olmuştu.