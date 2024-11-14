Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın çarşamba günü yapılan antrenmanında sakatlık yaşadı.

Antrenmanda 2-3 oyuncuyu çalımlayan ve sert bir vuruş yapan Muçi, destek ayağını yere koyamadı ve yere düştü.

Daha sonra acı içinde kalan yıldız oyuncunun durumunu öğrenmek için takım arkadaşları ve teknik heyet Muçi'nin yanına gitti.

Bir süre sonra kendisini denemek isteyen ve ayağının üzerine basmayı deneyen Muci, idmana devam edemeyeceğini anladı ve kenara geldi.

Muçi'nin durumu, sağlık ekiplerinin yapacağı detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.