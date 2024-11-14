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Spor

Beşiktaş'a kötü haber! Ernest Muçi sakatlandı

Uluslar Ligi maçları için ülkesi Arnavutluk'un milli takım kampında bulunan Ernest Muçi antrenman esnasında sakatlandı. Başarılı futbolcunun durumu yapılan sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

14 Kasım 2024 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'a kötü haber! Ernest Muçi sakatlandı
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın çarşamba günü yapılan antrenmanında sakatlık yaşadı.

Antrenmanda 2-3 oyuncuyu çalımlayan ve sert bir vuruş yapan Muçi, destek ayağını yere koyamadı ve yere düştü.

Daha sonra acı içinde kalan yıldız oyuncunun durumunu öğrenmek için takım arkadaşları ve teknik heyet Muçi'nin yanına gitti.

Bir süre sonra kendisini denemek isteyen ve ayağının üzerine basmayı deneyen Muci, idmana devam edemeyeceğini anladı ve kenara geldi.

Muçi'nin durumu, sağlık ekiplerinin yapacağı detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

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