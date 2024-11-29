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Spor

Beşiktaş'a kötü haber! Gabriel Paulista uzun süre yok

Beşiktaş'ta Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista, 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.

29 Kasım 2024 Cuma 22:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'a kötü haber! Gabriel Paulista uzun süre yok
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Beşiktaş'ta Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista'dan kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre; sakatlığı ciddi görünün Brezilyalı stoper, yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ın oyuncunun sağlık durumu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı.

Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edememişti.

Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil olmuştu..

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