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Spor

Beşiktaş'a kötü haber! Hidemasa Morita transferi zora girdi

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hidemasa Morita'dan kötü haber geldi. Sporting Lizbon' forması giyen 30 yaşındaki Japon oyuncu Hidemasa Morita, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'a kötü haber! Hidemasa Morita transferi zora girdi
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Beşiktaş, ilgilendiği iddia edilen Sporting Lizbon oyuncusu Hidemasa Morita'nın transferini bitirmekte zor anlar yaşayabilir.

A Bola'nın haberine göre Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Hidemasa Morita, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor.

Sporting Lizbon'lu Japon orta saha, kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmek istiyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Morita, Sporting Lizbon forması ile geçtiğimiz sezon 35 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.

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