Beşiktaş’a kötü haber

TRANSFERİN en yavaş kulüpleri arasında yer alan Beşiktaş’a iki kötü haber birden geldi. Kartal stoper için Stoke City’de forma giyen Martins-İndi ile uzun süredir ilgilenirken, sol bek adayları arasında ise Paderbornlu Collins ön sıralarda yer alıyordu. Ancak Stoke City’nin Leicester City ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında stoper Ryan Shawcross sakatlandı. Bu sakatlık sonrası Stoke City’nin İndi’yi satmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sol bek için düşünülen Jamilu Collins transferinde Kartal belirli bir mesafe almıştı. Ancak bu oyuncu için Norwich City’nin devreye girmesi Siyah-Beyazlılar’ın planlarını alt üst etti.