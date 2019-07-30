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Beşiktaş’a kötü haber

Kartal’ın listesinde yer alan stoper adaylarından İndi’yi kulübü Stoke City, Shawcross’un sakatlanması sonrası satmaktan vazgeçti. Sol bek adaylarından Paderbornlu Collins’e ise Norwich City talip oldu.

  • Star Spor
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TRANSFERİN en yavaş kulüpleri arasında yer alan Beşiktaş’a iki kötü haber birden geldi. Kartal stoper için Stoke City’de forma giyen Martins-İndi ile uzun süredir ilgilenirken, sol bek adayları arasında ise Paderbornlu Collins ön sıralarda yer alıyordu. Ancak Stoke City’nin Leicester City ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında stoper Ryan Shawcross sakatlandı. Bu sakatlık sonrası Stoke City’nin İndi’yi satmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sol bek için düşünülen Jamilu Collins transferinde Kartal belirli bir mesafe almıştı. Ancak bu oyuncu için Norwich City’nin devreye girmesi Siyah-Beyazlılar’ın planlarını alt üst etti.

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