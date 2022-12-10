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Spor

Beşiktaş'a kötü haber! Kırık tespit edildi

Beşiktaş, Antalya kampında oynanan Sporting Charleroi hazırlık maçında burnuna darbe alan Emrecan Uzunhan'ın burun kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

DHA10 Aralık 2022 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'a kötü haber! Kırık tespit edildi
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Beşiktaş, oyuncuların sağlık durumuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama paylaştı. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır. Futbol A Takımımızın Antalya'da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan'ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan'da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır" ifadelerine yer verildi.

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