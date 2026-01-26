İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Beşiktaş'a kötü haber! Kristjan Asllani teklifi reddetti

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, kiralık olarak Torino forması giyen 23 yaşındaki genç yıldız Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi. İşte detaylar...

26 Ocak 2026 Pazartesi 12:24
Beşiktaş'a kötü haber! Kristjan Asllani teklifi reddetti
Kiralık olarak forma giydiği Torino'dan ayrılması beklenen Inter'in Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Il Resto del Carlino'nun haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddetti.

Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen Asllani'nin kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği aktarıldı.

BU SEZON GOL KATKISI YOK

Genç ön libero, bu sezon Torino formasıyla 16 resmi maça çıkarken gol ya da asist katkısı üretemedi.

