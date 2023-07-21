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Spor

Beşiktaş'a Lyanco'dan kötü haber

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a gelen Lyanco'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, sağlık kontrollerinde sıkıntı çıkması üzerine Lyanco transferini beklemeye aldı.

21 Temmuz 2023 Cuma 15:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Lyanco'dan kötü haber
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Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi. Transferi için anlaşmaya varılan ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Lyanco, kontrollerden geçemedi. Siyah-beyazlılar transferi beklemeye aldı.

LYANCO, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lyanco'nun yapılan sağlık kontrollerinde oyuncunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı. Oyuncunun aneliyat olması gerekiyor.

TRANSFER BEKLEMEYE ALINDI

Oyuncunun sağlık kontrolü sonuçlarının ardından Beşiktaş, Lyanco'nun transferini beklemeye aldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco, 1 gol ve 2 asistle skora etki etmişti.

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