Beşiktaş'a Meksikalı forvet!

Şenol Güneş sonrası aldığı sonuçlarla zirveden kopmayan Beşiktaş, 2023-24 sezonunun transferleri için çalışmalarına başladı. Güneş'in raporu doğrultusunda temaslara başlayan Beşiktaş'ın için sürpriz bir isim Portekiz basınında manşetlere taşındı.

A Bola'nın geçtiği habere göre Raul Jimenez'e talip olan kulüpler arasında Beşiktaş da var. Tecrübeli forvet için MLS takımlarının da devrede olduğu aktarıldı.

Wolverhampton forması giyen Jimenez'in hocası Julen Lopetegui ile anlaşmazlık yaşadığı ve 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın İngiliz ekibinden ayrılma kararı aldığı bilgisi haber detayında yer aldı.

Wolverhampton, Meksikalı forveti 2019-20 sezonu başında Benfica'dan 38 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 13 maçta gol sevinci yaşayamadı ve sadece 1 asistlik katkı verdi.