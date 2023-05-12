İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2023 Cuma / 22 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6176
  • EURO
    21,5692
  • ALTIN
    1265.77
  • BIST100
    4847.32
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'a Meksikalı forvet!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Meksikalı forvet için Beşiktaş'ın devrede olduğu öne sürüldü.

12 Mayıs 2023 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Meksikalı forvet!
ABONE OL

Şenol Güneş sonrası aldığı sonuçlarla zirveden kopmayan Beşiktaş, 2023-24 sezonunun transferleri için çalışmalarına başladı. Güneş'in raporu doğrultusunda temaslara başlayan Beşiktaş'ın için sürpriz bir isim Portekiz basınında manşetlere taşındı.

A Bola'nın geçtiği habere göre Raul Jimenez'e talip olan kulüpler arasında Beşiktaş da var. Tecrübeli forvet için MLS takımlarının da devrede olduğu aktarıldı.

Wolverhampton forması giyen Jimenez'in hocası Julen Lopetegui ile anlaşmazlık yaşadığı ve 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın İngiliz ekibinden ayrılma kararı aldığı bilgisi haber detayında yer aldı.

Wolverhampton, Meksikalı forveti 2019-20 sezonu başında Benfica'dan 38 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 13 maçta gol sevinci yaşayamadı ve sadece 1 asistlik katkı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.