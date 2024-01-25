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Spor

Beşiktaş'a MLS'ten yıldız önerisi! Federico Bernardeschi, Kartal'ın kararını bekliyor

Kadrosunu büyük ölçüde yenilemeyi planlayan Beşiktaş'a menajerlerden tavsiye yağıyor. Siyah beyazlı ekibe son olarak Toronto forması giyen Federico Bernardeschi tavsiye edildi. Avrupa'ya dönmek isteyen oyuncu Beşiktaş'ın kararını bekliyor. İşte detaylar...

Fanatik25 Ocak 2024 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'a MLS'ten yıldız önerisi! Federico Bernardeschi, Kartal'ın kararını bekliyor
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Beşiktaş, ara transfer döneminde gaza bastı. Teknik direktör Fernando Santos ve Samet Aybaba'nın oluşturduğu liste üzerinden çalışmalarını yürüten Beşiktaş Yönetimi'ne, menajerlerden de adeta yağmur gibi oyuncu önerisi yağıyor! Kara Kartal'a son olarak iletilen ismin, ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto forması giyen Federico Bernardeschi'nin olduğu bildirildi.

ÇOK YÖNLÜ

2 sene önce İtalya Serie A devi Juventus'tan Toronto'ya geçiş yapan 29 yaşındaki futbolcu, çok yönlü bir isim olmasıyla biliniyor. Hem sol kanat hem de sağ açıkta görev yapabilen 1,83'lük yıldız, 10 numarada başarılı bir şekilde forma giyebiliyor.

SPALLETTI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu yaz Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya formasıyla görev almak isteyen Bernardeschi'nin, teknik direktör Luciano Spalletti'yle görüştüğü bildirildi.

EURO 2024 HEDEFİ

Spalletti'nin listesinde yer alabilmek için Avrupa'ya dönmek isteyen deneyimli oyuncu, yarım dönemde başarılı bir performans ortaya koyup ardından EURO 24 bileti almayı hedefliyor.

KARAR BEKLENİYOR

İtalya'dan da talipleri olan deneyimli hücumcu için Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği karar bekleniyor.

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